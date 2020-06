Regional 18/06/2020 05:14 Arão Leite/J. Cidade AGLOMERAÇÃO: Noite da Narguilé termina com mulher presa em Carlinda Foto: Divulgação Um grupo de pessoas na noite de terça-feira em uma residência no município de Carlinda, foi surpreendido com a presença de convidados não desejados. Policiais militares, ao receberem denúncias de que na casa estaria acontecendo uma festa em período proibido devido à pandemia do coronavírus, foram atender a ocorrência e chegando lá, se depararam com muitos jovens, bebida alcoólica e nuvem de fumaça de narguilé.

A equipe da PM logo pediu para desligar som e questionou quem seria o dono ou realizador da festa. Uma mulher de 28 anos foi quem se apresentou e acabou presa naquele momento. Os demais participantes do evento foram mandados para casa ou então seriam encaminhados junto à Delegacia de Alta Floresta. As bebidas e recipientes para consumo de narguilé foram apreendidos.

