Regional 19/06/2020 13:48 Redação I Nativa News Nova Monte Verde soma três curados e quatro casos positivos de coronavírus Foto: Reprodução/Internet A Secretaria de Saúde de Nova Monte Verde, atualiza os números do coronavírus (COVID-19) nesta sexta-feira (19). Foi registrado mais um caso positivo e três curados. Até o presente momento, Nova Monte Verde soma quatro casos positivos. Do total de casos, três já estão curados, 10 notificações e 5 descartados. Segunda a secretaria, todas as pessoas que estão sendo diagnosticados com sintomas gripais, também estão recebendo o kit de medicamentos. Recomendações Atualmente, não existe vacina para prevenir a infecção pelo novo coronavírus. A melhor maneira de prevenir a infecção é evitar ser exposto ao vírus. Os sites da SES e do Ministério da Saúde dispõem de informações oficiais acerca do novo coronavírus. A orientação é de que não sejam divulgadas informações inverídicas, pois as notícias falsas causam pânico e atrapalham a condução dos trabalhos pelos serviços de saúde.

