Regional 20/06/2020 06:41 CBMMT Corpo de Bombeiros Militar extingue incêndio em carreta em Guarantã do Norte Foto: Divulgação O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado por volta das 10 horas desta sexta-feira (19/06), a guarnição foi solicitada via 193 para atender ocorrência de incêndio em carreta na Serra do Cachimbo, distante 40km do município de Guarantã do Norte.

Chegando no local a guarnição efetuou a extinção do incêndio rapidamente, sendo utilizados aproximadamente 2500 litros de água.

Graças à rápida atuação, que durou aproximadamente uma hora, o incêndio foi controlado e não se alastrou para as demais partes da carreta, causando danos parciais nos pneus e rodas traseiras do cavalo mecânico do caminhão.

