Parceria garante sequência das atividades na barreira sanitária de Nova Monte Verde

Além das medidas de prevenção recomendadas e as restrições impostas, como o fechamento de comércios não essenciais, a prefeitura de Nova Monte Verde montou uma barreira sanitária para inibir a entrada de pessoas contaminadas, com objetivo de fortalecer o isolamento social nos bairros da cidade.

A ação, que começou no mês de março e vai permanecer durante o período de pandemia, trata de medição de temperatura e orientações educativas. Neste momento, diante deste quadro que se apresenta, as parcerias se fundem, os trabalhos se multiplicam em torno de um objetivo comum, e é com este intuito que a Secretaria Municipal de Educação, Cultura Esportes e Turismo, por intermédio do Secretário Élcio Leandro, equipe gestora, em acordo com os Diretores, Coordenadores e os funcionários das escolas municipais, celebra parceria solidaria com a Secretaria Municipal de Saúde, visando organizar a barreira sanitária, na entrada da cidade de Nova Monte Verde.

A barreira tem por objetivo prático, efetuar o controle e passar as orientações necessárias, para as pessoas que estão chegando para ficar no munícipio, ou passando pelo mesmo, e para isso grupo de profissionais da educação, está realizando este importante trabalho de conscientização, tendo como apoio a Secretaria Municipal de Saúde.

A barreira sanitária está localizada na MT-208, com funcionamento de controle entre as 06h e 18h.