Operação contra pesca ilegal faz sobrevoo de helicóptero sobre o Rio Teles Pires em Sorriso

Uma operação realizada pela Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil Municipal e equipe do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) nesta sexta-feira (19), em Sorriso, na região norte do estado, flagrou a pesca ilegal com uso de redes e armadilhas.

A operação prendeu uma pessoa por pesca predatória. O barco em que ele estava e os apetrechos utilizados para a pesca foram apreendidos.

Na ação, as equipes contaram com o apoio de um helicóptero do Ciopaer que fez sobrevoos sobre o rio para a identificação de crimes ambientais.