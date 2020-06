Inauguração de funerária com fogos e passeata causa confusão em MT

O recebeu vídeos mostrando que a polêmica inauguração da funerária Pax Internacional Renascer, localizada na Avenida Juscelino Kubitischek, Centro de Nobres (104 km da Capital), foi tumultuada durante a manhã deste sábado (20), quando populares se revoltaram pela falta de sensibilidade da empresa, festejando e soltando fogos, em frente ao hospital da cidade.

O site recebeu áudios de populares que gritavam ‘urubus’ em frente ao estabelecimento e ainda uma moradora relatando que “o bicho pegou aqui, o povo subiu neles lá, deu até polícia. Mas isso é abuso deles, não pode. Eles quebraram os para-brisas do carro. Não entendo muito de lei não, mas para mim isso é crime, por que o pessoal tá apavorado né? Tem muitas pessoas doentes e eles ficam fazendo isso. Gostei viu, pena que eu não pude ir lá, estava longe”.

De acordo com as imagens recebidas pela reportagem, uma passeata promovida pela Renascer na comunidade de Bom Jardim, para divulgar a marca e exibir os veículos da funerária, terminou com os funcionários hostilizados e expulsos da região sob ameaças, já que a população entendeu o ato como uma brincadeira de mau gosto “com a vida das pessoas, ou como festa à desgraça dos outros”.

Nas redes sociais a população relata o fato com revolta, com mensagens do tipo: “Não respeita nem a dor do próximo, soltando fogos por cima de hospital. Seus urubus, agourando a vida do próximo”, “pelo jeito a tristeza de uns, felicidade pra outros”, “cada coisa q eu vejo e penso , gente não faz sentido ! #fiquememcasa o vírus tá aí em todo lugar pelo amor de Deus !!!!!”, “Quem que saber de inauguração, Tô fora!!! #fiquememcasa” (sic), entre vários outros comentários numa postagem sobre a abertura da funerária no estabelecimento.

No entanto, o entrou em contato com a Polícia Militar (PM) do município, que negou qualquer caso de agressão e disse que foi acionada no local devido à denúncia de aglomeração, mas, que após verificação do fato e conversa com funcionários da funerária, nada de ilegal foi constatado durante a inauguração do estabelecimento.