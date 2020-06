Regional 22/06/2020 06:08 Só Notícias/Cleber Romero MT- Apostador de Itaúba acerta 5 números da Mega-Sena e leva mais de R$ 45,6 mil O sortudo ou sortuda de Itaúba (104 quilômetros de Sinop) ganhou, ontem, R$ 45,6 mil Mega-Sena. A aposta acertou 5 números e ganhou a Quina. Outras 70 pessoas também acertaram e ganharam o mesmo valor. Os sorteados apostaram as dezenas 02, 05, 11, 24, 41 e 49. Como não teve vencedor do prêmio principal, o próximo sorteio tem estimativa de R$ 45 milhões. No início deste mês, uma aposta feita em Rondonópolis (217 quilômetros de Cuiabá) também ganhou mais de R$ 105, 1 mil ao acertar cinco números do concurso 2.267 da Mega-Senas. Outras 33 apostas vão receber o mesmo valor. O prêmio principal de R$ 45,5 milhões saiu apenas para uma pessoa que fez aposta através do canal eletrônico e a Caixa Econômica Federal ainda não divulgou qual é a cidade. Outras 4.064 pessoas acertaram a Quadra e vão receber 1,2 mil cada. Conforme Só Notícias já informou, no mês passado, um apostador em Cuiabá ganhou R$ 103 mil ao acertar a quina da Mega Sena, sorteada neste sábado, no concurso 2262. Outra pessoa na capital ganhou R$ 34 mil por acertar a quina. Foram sorteadas as dezenas 07 -08 – 14 – 23 – 30 – 46. Outros três mato-grossenses de Sinop, Canarana e de Campo Verde também acertaram a quina e ganharam R$ 34, 4 mil, cada. A aposta em Sinop foi feita no bairro São Cristóvão. Por medidas de segurança, a Caixa não informa nomes dos ganhadores.

