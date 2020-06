Regional 22/06/2020 06:14 R7 Homem morre de covid-19 em MT após resultado negativo de testes Bruno Yanaguita, de 33 anos, fez dois testes que não detectaram a infecção pelo novo coronavírus; recomendação foi para que ele ficasse em casa Um homem de 33 anos morreu nesta sexta-feira (19) de covid-19 em Primavera do Leste, cidade localizada a 239 km de Cuiabá, capital do Mato Grosso. Bruno Yanaguita fez dois testes para a doença, mas ambos tiveram resultados negativos. Ele deu entrada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade na sexta-feira (12). A mulher de Bruno, Elaine Feltrim, apresentou os sintomas da covid-19 antes dele. No entanto, ela ficou em isolamento domiciliar, pois apresentava bom estado de saúde apesar da infecção pelo novo coronavírus. Dias depois, Bruno também apresentou sintomas e permaneceu isolado em casa. O primeiro teste com resultado negativo a que ele se submeteu foi feito em uma clínica particular, de acordo com relato feito por Elaine em uma rede social. No entanto, o homem foi levado até a UPA da cidade na quinta-feira (11) pois não apresentava melhoras em seu estado de saúde. Após a realização de exames, recomendaram que ele continuasse em casa. "Disseram que ele estava ótimo e nos mandaram pra casa. Continou em isolamento e eu trabalhando. Porém, no outro dia, ele ainda estava muito ruim e levamos novamente [para a unidade de saúde]", conta Elaine. Um dia depois ele retornou à UPA e, diante da piora de seu quadro de saúde, foi colocado direto no balão de oxigênio, ainda de acordo com sua companheira. No domingo (14), Bruno conseguiu ser transferido para uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva) na Santa Casa de Rondonópolis após esforço da família para conseguir uma vaga. Entretanto, seu quadro se agravou e ele faleceu ontem. O novo teste realizado confirmou o diagnóstico de covid-19.

