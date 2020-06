Regional 23/06/2020 07:46 Alecy Alves | Secom-MT Força Tática prende suspeito e fecha "boca de fumo" em Sinop Foto: Divulgação Policiais da Força Tática do 3º Comando Regional de Polícia Militar prenderam um homem e fecharam mais uma “boca de fumo” no Jardim das Oliveiras, em Sinop. A ação ocorreu no domingo (21.06), por volta das 15h30, menos de seis horas depois de outra equipe da Força Tática ter prendido dois homens em outra rua do mesmo bairro, com grande quantidade de droga e até um pé de maconha. Nesta segunda-feira (22), o suspeito, que seria o dono do ponto de venda de droga, tentou fugir ao perceber a aproximação dos policiais. Saltou muros de residências, porém acabou cercado e preso. Na casa dele foram encontradas porções que totalizaram cerca de meio quilo de maconha, além de R$ 1.050 em notas de diversos valores, uma balança de precisão, entre outros produtos. O pedaço maior de droga, quase metade de um tablete, estava enterrado no solo, na entrada do quarto do suspeito. PMMT À exemplo da ocorrência anterior, no período da manhã, a PM chegou ao local por meio de denuncia sobre aglomeração de jovens comprando e usando droga. Veja a reportagem da ocorrência anterior AQUI.

Veja também sobre Força Tática Sinop boca de fumo suspeito Comando Regional Mato Grosso Voltar + Regional