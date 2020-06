Regional 23/06/2020 07:50 Assessoria de Imprensa Prefeitura de Nova Monte Verde prorroga vencimentos de IPTU 2020 Foto: Divulgação Lançado no mês de maio com primeiro vencimento em 20 de junho de 2020, o prazo de pagamento do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), exercício 2020, foi prorrogado por meio do decreto nº 084/2020, publicado na última sexta-feira (19). Com desconto de 25% (vinte e cinco por cento), a cota única, ou a primeira parcela, o vencimento ficou decretado para o dia 31 de agosto de 2020. O boleto de pagamento do IPTU 2020 pode ser retirado no site da prefeitura (www.novamonteverde.mt.gov.br), ou, em caso de dificuldades de retirada, o contribuinte deverá retirá-lo no Departamento de Tributos, na sede da Prefeitura Municipal de Nova Monte Verde - MT, situada na Avenida Mato Grosso, Nº 51, Centro. As opções de pagamento seguem conforme emitidas em maio, na seguinte forma: I - Pagamento do montante total em uma única guia com vencimento em 20/06/2020, descontando-se 25% (vinte e cinco por cento) do valor referente ao IPTU; com vencimento em 31/08/2020. II - Pagamento sem desconto dividido em 04 (quatro) cotas iguais, com primeiro vencimento em 31/08/2020.

