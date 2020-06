Regional 23/06/2020 17:01 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento emite SIF para frigorífico de Nova Monte Verde Fotos: Nativa News O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento emitiu na última semana o SIF – Serviço de Inspeção Federal nº 5018 ao Frigorífico Monte Verde. Faltando apenas detalhes finais para a implantação do abate, o início das atividades deve acontecer em breve. Para auxiliar no início dos trabalhos da planta frigorífica, no decorrer da semana a prefeita Beatriz de Fátima Sueck Lemes assinou um acordo de cooperação técnica com o Ministério da Agricultura e Pecuária - MAPA, cedendo a médica veterinária, Aline Saab Muraro, servidora municipal, para a realização de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal, que junto ao veterinário Hugo Assis de Freitas, garantirão a qualidade do produto. Com alguns setores já estruturados, a ala de abate recebe os preparativos finais, conforme o proprietário Jeremias Prado dos Santos, ainda não há uma data definida para que a planta frigorífica passe a operar no município. O SIF O SIF é uma pasta do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (Mapa). O serviço faz parte do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Dipoa), que realiza a fiscalização desse tipo de mercadoria. O SIF trabalha diretamente em indústrias, avaliando e inspecionando animais de abate, carne, leite, ovos, produtos de abelhas, pescados e todos os derivados dos mencionados. A função, de acordo com o site do Mapa, é ser "responsável por assegurar a qualidade de produtos de origem animal comestíveis e não comestíveis destinados ao mercado interno e externo, bem como de produtos importados". O selo do SIF funciona, portanto, como uma marcação que garante que aquele produto foi inspecionado e está em condições de ser consumido.

