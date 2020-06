Regional 24/06/2020 14:46 MT - Curso aborda conceitos e terminologias do Documento de Referência Curricular A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) está realizando curso de formação continuada para professores da rede estadual de ensino com foco nos conceitos e terminologias do Documento de Referência Curricular do Ensino Médio para Mato Grosso (DRC-MT). O curso, que é ofertado online a 6.739 professores cadastrados, ocorre entre os dias 15 e 26 de junho. A formação aborda ainda documentos orientativos sobre a Arquitetura, Flexibilização Curricular e Itinerários Formativos e tem como base a perspectiva da técnica de aula invertida. O material é previamente disponibilizado para estudo individualizado, em dia e horário previamente agendado pelos Polos dos Centros de Formação e Atualização dos Profissionais da Educação (Cefapros), via salas virtuais, possibilitando aos cursistas discutirem a temática. A implementação do DRC-MT demandará aos profissionais da educação, especialmente aos docentes, conhecer e se apropriar dos conceitos e terminologias nele presentes para que o trabalho em sala de aula realmente se alinhe aos direitos de aprendizagem previstos em sua estruturação. A formação é coordenada pela Secretaria Adjunta de Gestão Educacional, por meio da Superintendência de Políticas de Desenvolvimento Profissional. Segundo a secretária adjunta de Gestão Educacional, Rosa Maria Luzardo, a Seduc entende que para o cumprimento de suas diretrizes educacionais, focadas na melhoria da escola pública, exige oportunizar aos profissionais da educação a análise crítica, inovadora e permanente de sua prática, considerando a formação a partir das necessidades centradas no currículo. “Nossa expectativa é de que esse processo de formação, a partir de uma postura reflexiva, possibilite ao professor lidar com as diferentes questões que permeiam o seu trabalho diário e a melhoria de sua prática”, ressalta Rosa Luzardo. “A concepção de educação, de ensino e de aprendizagem, proposta a partir do novo currículo, irá requerer novas formas de planejar e estruturar o trabalho pedagógico. Vai exigir também organizar didática e metodologicamente os componentes curriculares, tendo em vista as habilidades e as competências que precisam ser desenvolvidas na educação básica, ao mesmo tempo em que subsidiará os professores da rede, no processo de consulta pública referente a essas temáticas”, acrescenta Rosa Luzardo. A carga horária será de 20 horas e a certificação se dará com o registro da frequência nas aulas virtuais e nas entregas das atividades propostas. Participam professores dos municípios de Alta Floresta (405 incritos), Barra do Garças (693), Cáceres (504), Confresa (257), Cuiabá (961), Diamantino (436), Juara (161), Juína (279), Matupá (309), Pontes e Lacerda (418), Primavera do Leste (502), Rondonópolis (512), São Félix do Araguaia (99), Sinop (724) e Tangará da Serra (479). Os cursos de formação continuada online permitem que professores, de municípios ou regiões distantes do polo do Cefapro, participem efetivamente do processo de seu desenvolvimento profissional. O documento de Arquitetura e Flexibilização Curricular e Itinerários Formativos estão disponíveis para consulta pelo site da Seduc, até a próxima sexta-feira (26.06). Dúvidas poderão ser obtidas nos próprios Cefapros.

