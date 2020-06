Regional 24/06/2020 18:07 Nortão em Revista Nova Monte Verde: Paciente consegue vaga em UTI após ação da Secretaria Municipal de Saúde Foto: Reprodução/Internet O esforço conjunto da Secretaria Municipal de Saúde com o Executivo Municipal, resultou na conquista de vaga em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), para a paciente de Nova Monte Verde-MT, que apresentou quadro grave de Covid-19, no último sábado (20/06). Este foi o primeiro caso grave do novo coronavírus, registrado no município. Na segunda (22), a secretária Karina Galdino, ameaçou judicializar a questão devido a falta de transparência por parte do governo do Estado, em relação ao número exato de UTI’s disponíveis na rede pública de saúde, destinadas ao atendimento de casos graves do Covid-19, em Mato Grosso. Karina afirmou que iria protocolar denúncia no Ministério Público. Deu certo! De acordo com informações, uma UTI aérea se deslocou até Alta Floresta-MT, e realizou a transferência da paciente na manhã de hoje, quarta-feira (24.06), para a capital Cuiabá.

