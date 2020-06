Regional 26/06/2020 05:23 TOP NEWS Aripuanã: Motociclista morre ao bater em caminhão O jovem Vanderson Lucas Ares Lopes, de 21 anos, morreu na manhã desta quarta-feira (24), por volta das 10 horas, após uma suposta tentativa de ultrapassagem com sua motocicleta Honda CG Titan 150 ES de cor vermelha em camionete Amarok e bateu na lateral de um caminhão, no bairro Frei Canuto em Aripuanã. A equipe da Polícia Judiciária Civil de Aripuanã foi chamada e informada que o motorista do caminhão permaneceu no local do acidente. Ainda, conforme os investigadores, o motorista envolvido na tragédia prestou socorro, e foi ouvido, para que pudesse prestar esclarecimento sobre o acidente. O motorista do caminhão Mercedes Bens, Ademilson Marques Da Silva de 46 anos, relatou que estava carregado com toras de madeira e explicou como aconteceu o acidente. Informou que estava indo descarregar a carga, mas devido a MT-208 está interditada com obras na pista, teve que usar esse desvio passando pelo bairro. Ainda conforme relatos do motorista, a vítima estava muito rápida e fez ultrapassagem por uma camionete e a mesma não conseguiu retornar a sua pista, vindo bater, sendo que o caminhão estando em baixa velocidade e que ainda tentou tirar o veículo para evitar a colisão, mas, não foi possível. O motorista do caminhão permaneceu no local do acidente e acionou o SAMU que ao chegar no local constatou o óbito do motociclista, que foi atropelado pelas rodas do caminhão e morreu no local. A Polícia Judiciária Civil de Aripuanã compareceu no local para realizar os procedimentos de praxe e abriu um inquérito para investiga o caso.

