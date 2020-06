Regional 26/06/2020 20:32 JuinaNews Carreta explode ao colidir na traseira de Julieta na BR 174, em Juína Foto: Reprodução Final da tarde desta sexta-feira, dia 26 de junho, aconteceu um acidente de grandes proporções na BR 174, a 10 quilômetros da cidade de Juína, sentido a Castanheira, onde uma carreta bateu na traseira de uma carreta Julieta (parada) que transportava madeiras. Com a batida houve uma pequena explosão onde a cabine ficou completamente queimada e destruída. Parte da julieta também ficou danificada e queimada. Segundo informações do capitão Adailton da 14ª CIBM, o condutor da carreta Julieta, havia parado às margens da BR 174, devido ter apresentado problemas, e quando se preparava para fazer a sinalização da via, uma outra carreta que também trafegava na rodovia, colidiu na traseira da Julieta, que pertence a uma empresa do ramo de madeireira na cidade de Juína, vindo a acontecer uma pequena explosão e pegar fogo. O corpo de bombeiros e polícia militar foram acionados, sendo que os bombeiros chegaram primeiro e isolaram o local, e em seguida fez contato com o SAMU, para que pudesse prestar socorro ao motorista da carreta que foi retirado da cabine que estava em chamas por populares que passavam pelo local, sendo conduzido até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com queimaduras pelo corpo e reclamando de muitas dores. Ainda de acordo com o capitão Adailton, o condutor da Julieta relatou que tudo ocorreu de forma bastante rápida, não sendo possível ter evitado o acidente, uma vez que o local é de difícil visibilidade, onde ainda não se pode afirmar nada de concreto por enquanto. Foi necessário fazer a interrupção do trânsito na BR, uma vez que as chamas se alastraram e dessa forma colocava a vida de outros condutores em riscos, pontuou o capitão Adailton, que explicou os procedimentos que foram feitos nas duas carretas, uma vez que havia madeiras (toras) na julieta, onde o proprietário já enviou uma outra carreta para fazer o transporte da madeira. O site Juína News apurou neste instante que o condutor da carreta que pegou fogo é Cleverson Luis, ele está consciente e orientado, porém seu estado de saúde é delicado por ter sofrido queimaduras de terceiro grau e há suspeita de fratura na coluna e quadril, mas que será avaliado pela equipe médica e também deverá passar por exame de raio-x. Uma guarnição da Força Tática foi enviada ao local para controlar o tráfego na BR.

