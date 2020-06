Regional 29/06/2020 05:29 MT - Em fuga da Cadeia de Arenápolis, 9 conseguem sair e 12 são contidos Nove reeducandos fugiram da Cadeia Pública de Arenápolis (234 km a Médio Norte de Cuiabá), na madrugada deste domingo (28.06). Eles fizeram um buraco na laje da cela. Os policiais penais que estavam de plantão escutaram barulhos do lado de fora da unidade e, ao acionar as câmeras externas, visualizaram a movimentação de cães, seguida de latidos. Os servidores foram até a cela, que era ocupada por 21 pessoas, enquanto acionavam reforço e as Polícias Militar (PM-MT) e Judiciária Civil (PJC). Na ação de contenção, realizada de forma rápida, os policiais penais tiveram q fazer cinco disparos de arma com munição não letal e conseguiram impedir as fugas dos outros 12 recuperandos. Forros de cama foram encontrados entre os arames do muro e pares de chinelo sobre caixa de cloro e caixa de energia, que os reeducandos utilizaram de suporte para pular o muro, no canto lateral. Uma equipe do Serviço de Operações Especiais (SOE) do Sistema Penitenciário foi imediatamente acionada e dá suporte nas buscas pelos foragidos. A Cadeia Pública de Arenápolis tem capacidade para 87 pessoas, mas estava com 80 vagas ocupadas, ou seja, não havia lotação.

