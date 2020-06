Regional 29/06/2020 05:31 Vitória Lopes Sorriso: Polícia Militar fecha acampamento de pessoas no rio Teles Pires A Polícia Militar de Sorriso (420 km ao Norte de Cuiabá) fechou um acampamento com mais de cem pessoas, nesta manhã de domingo (28). As pessoas estavam com barracas armadas nas margens do rio Teles Pires. De acordo com informações da PM, os militares estavam trabalhando da “Operação Dispersão Covid-19”. Eles fiscalizaram diversos pontos turísticos, como a cachoeira do Salto Magessi e o rio Teles Pires.

Contudo, quando chegaram às margens do rio, encontraram centenas de barracas armadas. Na abordagem, os policiais notaram que a maior parte das pessoas era de cidades vizinhas, além de estarem em famílias, com crianças e adolescentes.

Fora a aglomeração, que está vedada por conta da pandemia do coronavírus, os PMs encontraram ainda vestígios de pesca no local, que é proibido. Pequenas queimadas originadas de churrasqueiras e grande quantidade de lixo, como garrafas de bebidas alcoolicas e latas de cerveja, também foram flagradas pelos policiais.

O acampamento foi desfeito e os policiais orientaram as pessoas a recolher o lixo, além de evitar novas aglomerações.

Voltar + Regional