Regional 30/06/2020 06:02 Greyce Lima | Secom - MT Lucas do Rio Verde: Polícia Militar prende mulher por crimes de homofobia, ameaça e dano Imagem ilustrativa - Foto por: PMMT A Polícia Militar prendeu uma mulher de 42 anos por crime de homofobia, ameaça, dano, injúria mediante preconceito, lesão corporal e tráfico de influência, na tarde do último domingo, em Lucas do Rio Verde. A suspeita agrediu um funcionário de uma agência de viagem no terminal rodoviário do município. Por volta das 13h30, policiais foram acionados via 190 para deter uma mulher que estava agredindo o funcionário de uma agência de viagem e danificando o estabelecimento. Ao verificar a denúncia no Terminal Rodoviário, os policiais constataram que a suspeita estava alterada e tentou verbalizar com a mulher. A vítima relatou que a suspeita chegou na agência a procura de passagem e que ela havia ultrapassado o limite de distância recomendável pelas autoridades sanitárias para a prevenção da Covid- 19, que delimita um espaço entre duas pessoas para garantir o distanciamento social, distância demarcada na empresa por correntes. O jovem, na tentativa de orientá-la, passou a ser ofendido pela mulher que não obedeceu ao limite demarcado e passou a danificar objetos da empresa. Segundo testemunhas e a vítima, a mulher então passou a quebrar máquinas de cartão, cones, teclado e monitor de um computador, o celular de um mototaxista, o balcão da agência. A suspeita passou a ameaçar de morte o funcionário e cometendo crime de injúria e homofobia pela escolha sexual da vítima, proferindo ofensas como “veadinho, bicha, odeio veado, vou te matar e veado não entra no céu”. Descontrolada, a mulher agredia quem se aproximava, inclusive os policiais. Resistindo a prisão, a suspeita chegou a dizer que era parente de uma autoridade do Estado, na tentativa de intimidar a ação dos policiais. A suspeita foi conduzida à Central de Flagrantes.

