Aripuanã recebe suporte para aperfeiçoar gestão da saúde pública

A iniciativa tem por objetivo promover o equilíbrio fiscal das contas públicas, sobretudo em tempos de crise provocada pela Covid-19

A partir de julho, Aripuanã vai contar com apoio técnico à gestão da saúde pública. A parceria, que foi pactuada entre Nexa e a Secretaria Municipal de Saúde no último dia 19, tem como principal objetivo melhorar a eficiência de atendimento à população. Isso será feito por meio de uma série de iniciativas que irão ajudar a buscar equilíbrio fiscal das contas públicas e fornecer orientações para captação de recursos, além de auxiliar na elaboração de projetos estruturantes que ajudem a otimizar custos/recursos. Estão previstas, por exemplo, capacitações dos gestores municipais, bem como a análise do Diagnóstico de Saúde, que foi realizado ano passado e será implementado pela consultoria Interação Urbana, contratada pela Nexa.

Planejamento Estratégico - O planejamento do sistema público municipal de saúde começou a ser realizado no município em março de 2017, com o apoio da Nexa à atividades de planejamento de governo, elaboração do Plano Plurianual (PPA) e elaboração de projeto para captação de recursos.

Rodrigo Fonseca, Gerente Geral de Mineração do Projeto Aripuanã, afirma que o apoio à gestão municipal reflete o compromisso da empresa com o desenvolvimento do município. “Esta é mais uma das frentes desenvolvidas pela Nexa para o fortalecimento da área de saúde de Aripuanã e reforça nosso empenho em apoiar as equipes de saúde e a gestão no enfrentamento e gerenciamento da Covid-19”, afirma.

A secretária de saúde de Aripuanã, Fabrícia de Sousa, explicou que com o apoio técnico à gestão da pasta será possível identificar e sanar eventuais problemas. Segundo ela, o planejamento das ações e uma equipe preparada irão trazer bons resultados. “Os processos bem assertivos serão capazes de mensurar e, consequentemente, enxugar as nossas despesas que deram um salto devido à crise provocada pela pandemia. Outra iniciativa defendida por ela é a construção do Plano Anual de Saúde (PAS), cujo detalhamento das ações serão importantes para implementação de políticas públicas para os próximos anos.