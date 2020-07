Regional 01/07/2020 08:09 Dois servidores da Sema morrem e um fica ferido em acidente a caminho de operação contra crime ambiental em MT Foto: Divulgação Dois servidores da Secretaria de Meio Ambiente (Sema-MT) morreram em um acidente nessa terça-feira (30) na BR-158 próximo ao posto do Arnon, em Bom Jesus do Araguaia, a 983 km de Cuiabá. De acordo com a Sema, Luiz Carlos Rodrigues Campos e Pedro Ferreira dos Santos atuavam na unidade de Confresa. Um terceiro servidor que estava no veículo, Lucas Lopes Bezerra, foi socorrido e está hospitalizado. Os servidores se deslocavam ao município de Querência para atender a uma denúncia de crime ambiental. O governador Mauro Mendes (DEM) e os secretários da Casa Civil, Mauro Carvalho e da secretária de Meio Ambiente, Mauren Lazzaretti, decretaram luto oficial em Mato Grosso por três dias e se solidarizam com a família e amigos enlutados. A operação seria realizada em conjunto com a Polícia Civil. Uma equipe da Delegacia Regional de Confresa, que seguia em outro veículo, deu o auxílio imediato. Luiz Carlos era diretor da regional de Confresa. O biólogo também já trabalhou na fiscalização de empreendimentos da Sema em Cuiabá e na antiga regional de Vila Rica. Ele deixa um casal de filhos. Pedro era servidor da Regional de Confresa e também trabalhou nas antigas regionais da Sema em Vila Rica e em São Félix do Araguaia. Ele morava com uma sobrinha em Confresa e sua família é de Aragarças. Lucas é servidor efetivo da Secretaria Municipal de Agricultura, Meio Ambiente, Turismo e Comércio de Confresa e atualmente está cedido para a Regional da Sema no município. Servidores da Unidade de Barra do Garças estão acompanhando seu estado de saúde.

