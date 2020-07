Regional 01/07/2020 16:57 Khayo Ribeiro I Gazeta Digital Guarantã do Norte: Homem morre após ser atropelado pelo próprio caminhão ao tentar consertar freio Montagem / GazetaDigital O motorista Jamir Alves Ribeiro, 42 anos, morreu após ser atropelado pelo próprio caminhão enquanto tentava consertar o freio do veículo. O acidente foi registrado na BR-163 na Serra do do Cachimbo, localizada no município de Guarantã do Norte (730 km de Cuiabá), no início da noite de terça-feira (30). Ao , o Corpo de Bombeiros Militar do município informou que o homem chegou a ser encaminhado ao Hospital Municipal Nossa Senhora do Rosário, mas não resistiu às lesões e morreu. Informações do portal Só Notícias apontam que o caminhão apresentou problemas mecânicos. Diante da situação, o motorista desceu do veículo e verificou que a mangueira de ar havia se rompido. Embaixo do caminhão, após realizar os reparos, a vítima pediu para que sua esposa desengatasse o freio e ligasse o veículo de grande porte. Neste momento, o automóvel começou a se movimentar e atingiu a perna de Jamir Alves. Um outro caminhoneiro que passava pelo local ajudou a vítima para que ela fosse encaminhada à unidade hospitalar. Durante o trajeto, os bombeiros assumiram o socorro e levaram Jamir Alves ao hospital. Contudo, na unidade médica os profissionais da saúde só constataram o óbito do caminhoneiro. Informações apontam que o corpo de Jamir Alves foi transladado para Colíder, onde deve ser velado na tarde desta quarta-feira (01). Nas redes sociais, amigos e familiares lamentam a morte de Jamir e prestam suas últimas homenagens. As circunstâncias que permeiam o óbito do caminhoneiro serão investigadas pela Polícia Civil.

