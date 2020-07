Regional 03/07/2020 12:34 Reporter MT BR-163: Motorista morre e mulher fica ferida após carreta bater de frente com caminhonete Foto: Reprodução/Internet Uma batida de frente, entre uma carreta e uma caminhonete F-1000, deixou uma pessoa morta na tarde de quinta-feira (02), na BR-163, proximidades da comunidade Sexta Agrovila, em Peixoto de Azevedo (700 km da Capital). A vítima fatal foi identificada como Francisco de Assis Pereira da Silva, de 52 anos, que conduzia a carreta. O impacto da batida foi tão grande, que a carreta que transportava soja saiu da pista, pegou fogo e ficou completamente destruída. Um os eixos do veículo de carga se desprendeu e ficou no meio da pista. O segundo veículo também teve perda total. O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) foi acionado, e controlou as chamas no local. A pista ficou interditada por algumas horas, e foi liberada por volta das 21h de quinta-feira. A esposa da vítima também estava no veículo, e acabou ferida. O casal foi socorrido por uma equipe médica e levado para o Hospital Regional da cidade, no entanto, Francisco não resistiu aos ferimentos e morreu. Já a mulher está internada, seu estado de saúde não foi informado. O motorista da caminhonete teve ferimentos leves, e também foi levado para a unidade de saúde, mas não corre risco de vida. Francisco é natural de Itaberaba (BA), e seu corpo será transladado para a cidade, onde ocorrerá seu funeral.

