Regional 03/07/2020 14:09 JUÍNA NEWS Motociclista tenta abordar viatura descaracterizada e acaba preso com arma de fogo em Aripuanã Foto: Divulgação Um homem, de 31 anos, colocou sua vida em risco e a de policiais civis no final da manhã desta segunda-feira, dia 29, na cidade de Aripuanã, noroeste do estado, ao tentar abordar uma viatura descaracterizada da Polícia Judiciária Civil. Os investigadores estavam realizando um trabalho de investigação, e quando iam estacionar o carro em frente ao portão de uma empresa, foram fechados por um motociclista, que desceu da moto e foi em direção ao motorista da viatura descaracterizada. Ao perceber a ação do suspeito, imediatamente os policiais civis desceram do carro e se apresentaram como policiais e abordaram o motociclista realizando uma busca pessoal. Durante a revista, os investigadores encontraram em sua cintura um revólver calibre 38 com 05 munições intactas, o suspeito foi preso em flagrante delito por porte ilegal de arma de fogo. D.G.R, vulgo ‘Cawboy’, tentou justificar aos policiais que havia feito a investida na viatura descaracterizada devido ao fato do veículo ter passado várias vezes em frente sua oficina, e alegou estar sofrendo ameaças de morte juntamente com outras pessoas que se encontrava na oficina. Ao ser questionado sobre a posse de mais armas de fogo, posse de drogas e materiais ilícitos, o suspeito disse que havia em sua oficina um Rifle de pressão e uma munição calibre 38, em sua residência. Os policiais foram até a residência dele que fica no bairro cidade baixa, onde encontraram o Rifle com uma munição calibre 38 intacta e uma deflagrada. O suspeito foi preso e responderá pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido.

