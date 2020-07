Regional 04/07/2020 17:52 Nortão Online Colíder perde a técnica em enfermagem Rosilei Rech para o Covid-19 A colidense Rosilei Rech, técnica de enfermagem do hospital regional de Colíder, veio a falecer hoje, vítima do Covid-19. Ela foi internada ontem com sintomas graves da doença, foi entubada e aguardava uma transferência para uma UTI de referência, mas não resistiu e veio à óbito. A notícia chocou toda a cidade. Rosilei, esposa do Daniel Cabeleireiro, atuou muitos anos na saúde indígena, sendo uma profissional respeitada e conceituada em todo o município. Aos familiares, os nossos sentimentos. “Combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé…”

