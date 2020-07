Regional 04/07/2020 18:19 FolhaMax Ariranhas atacam famílias em rio de MT e causam ferimentos graves Duas famílias foram atacadas por ariranhas no Rio Sepotuba no município de Tangará da Serra ( a 240 km de Cuiabá). Elas tiveram ferimentos graves nas pernas e outras partes do corpo. Imagens mostram que alguns chegaram a ter os dedos praticamente decepados. Segundo as informações, o primeiro caso ocorreu há cerca de 15 dias onde uma criança foi atacada pelos animais e teve várias lesões. O mais recente aconteceu nessa quinta-feira (2), após uma família de São Paulo ir para o município para visitar familiares num assentamento. Após tomarem banho no rio, a família acabou sendo atacada. O marido também foi ferido quando pulou no rio para socorrer a esposa. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para ir até o local e encaminharam as vítimas para uma unidade médica. O atual estado de saúde dos familiares não foram informados.

Voltar + Regional