Regional 05/07/2020 10:11 Redação I Nativa News Suspeitos são detidos em Nova Monte Verde por furto de moto em Apiacás Foto: Divulgação Motocicleta furtada em Apiacás é recuperada no município de Nova Monte Verde. Três pessoas foram detidas e o veículo levado ao pátio da delegacia de permanece a disposição do proprietário. Conforme registro, o furto ocorreu no município de Apiacás, após comunicação do fato, diligências foram realizadas em Nova Monte Verde. Um dos detidos confirmou que furtou o veículo e que após uma queda havia levado a motocicleta para concerto. Diante as confirmações, o trio detido, dois homens e uma mulher, foi encaminhado, junto com a motocicleta, para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providência. A ação de recuperação foi conjunta entre as Polícias Militar e Civil.

