Regional 06/07/2020 17:50 Nova Bandeirantes e Nova Monte Verde registram novos casos de covid-19 Foto: Reprodução/Internet A secretaria municipal de Saúde confirmou, nesta tarde de segunda-feira (6) no boletim epidemiológico que nas últimas 24 horas novos casos de Coronavírus (Covid-19) foram confirmados em Nova Bandeirantes. 28 casos confirmados da doença. Desses, dois está em internado. Além disso, 13 pessoas são suspeitas de estarem com doença e 14 pessoas em acompanhamento e isolamento domiciliar 11 recuperados e 01 óbito. Em Nova Monte Verde, o número de casos confirmados aumentou de 09 para 11. Deste total, 6 são casos recuperados e 04 pacientes estão em isolamento. Os casos suspeitos 05 e os descartados 35. O município contabiliza um óbito. Recomendações e cuidados - Evitar contato próximo com pessoas que sofrem de infecções respiratórias agudas; - Usar máscara quando sair de casa; - Evitar aglomerações; - Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Se não houver água e sabão, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool; - Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas; - Evitar contato próximo com pessoas doentes. Ficar em casa quando estiver doente; - Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo; - Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência.

