Regional 07/07/2020 06:39 Escola de Nova Monte Verde disponibiliza atividades impressas EaD Foto: Divulgação A Diretora do Centro Educacional Futuro Feliz, Andrea Coelho e a Coordenadora Valdirene Sobrinho, relataram que em decorrência da pandemia do COVID-19 em todo o país, a unidade escolar, continua disponibilizando atividades impressas na modalidade EaD com um pequeno diferencial. Ambas comentaram que em virtude do aumento dos casos de COVID-19 no nosso município, as atividades impressas serão entregues a cada 15 dias, reforçando que as próximas atividades serão disponibilizadas na semana do dia 13 a 17 de julho, das 06h30min às 11h30min, horário em que estão sendo feitos os atendimentos aos pais e/ou responsáveis. Seguindo orientações da Equipe da Saúde, fortaleceram que o manuseio das atividades disponibilizadas pela unidade escolar deverá ser realizado após dois dias do recebimento, período suficiente para eliminação do vírus. Ainda em consonância com o Ministério da Saúde orientaram sobre os cuidados básicos para reduzir o risco geral de contrair ou transmitir o novo Coronavírus, destacando medidas como: - Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos. Se não houver água e sabão, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool; - Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas; - Evitar contato próximo com pessoas doentes. Ficar em casa quando estiver doente; - Usar máscaras; - Evitar aglomeração de pessoas; - Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência. Além disso, relataram que os Professores do Centro Educacional Futuro Feliz continuam cumprindo horário, planejando aulas na modalidade de Educação à Distância (EaD), semanalmente, registrando no caderno de campo, organizando os registros das atividades dos alunos, bem como a devolutiva aos pais. Em tempo, a Equipe Gestora, agradece aos profissionais da instituição e a comunidade escolar num todo pelo empenho, dedicação e comprometimento de cada um para com a vida escolar de nossos educandos.

