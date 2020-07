Regional 07/07/2020 06:58 Secretária de Administração em Aripuanã quebra silêncio e denuncia agressões de marido Secretária de Administração da Prefeitura Municipal de Aripuanã, Claudia Tscha rompeu o silêncio neste domingo (06) e denunciou ser vítima de violência doméstica. Ela postou duas fotos em sua página de facebook com o rosto totalmente machucado. Há várias marcas rochas de agressão e sangue. Ela se expressou por meio de um poema que fala das várias vezes que foi agredida, a dificuldade de entender porque é tão submissa. “Gostaria de gritar, para o mundo inteiro ouvir o tanto que sofri, vivo à merce da sorte, vou me recolher tão cedo, convivendo com o medo de escrever a própria morte”. Há muitos comentários de amigos dando força para ela reagir e sair do ciclo de violência. Em várias mensagens fica claro que essa não é a primeira vez que Claudia é agredida. Vejo o poema que ela postou “Quantas vezes me agrediu

sem falar o que eu fiz

eu só queria ser feliz

você não compreendeu

o meu coração sofreu

sentindo o corpo padecer

em troca de tanto amor

tive sofrimento e dor É difícil de entender

porque sou tão submissa

sirvo pra tua cobiça

teu momento de prazer

porém nada vou dizer

o meu direito é se calar

se nem piso na calçada

mesmo assim fico marcada

sem ter forças pra lutar Apenas vou chorar

recuar mais uma vez

diante a tua embriaguez

nada posso recusar

tudo tenho que aceitar

calada sou agredida

escrava da própria vida Gostaria de gritar

para o mundo inteiro ouvir

o tanto que sofri

vivo a merce da sorte

vou me recolher tão cedo

convivendo com o medo

de escrever a própria morte”.

