Regional 08/07/2020 06:29 Márcia Andréia/Concursos no Brasil Carlinda: publicado edital de processo seletivo para contratação de nutricionista Foto: Divulgação A Prefeitura de Carlinda tornou público o edital nº 001/2020, de processo seletivo, com objetivo de contratar profissional temporário. O processo seletivo Prefeitura de Carlinda abre uma vaga imediata para cargo de nível superior. A vaga é para o cargo de Nutricionista com atuação em escolas municipais, especificamente na alimentação escolar e no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). O profissional contratado vai atuar em jornadas de 40 horas semanais e contará com remuneração de R$ 2.812,33. Clique aqui e confira o edital. Os profissionais que se encaixem no cargo disponível devem realizar suas inscrições, exclusivamente de forma presencial, no período entre 05 e 14 de agosto de 2020. Para isso, deverão comparecer à Secretaria Municipal de Educação, que está localizada na Avenida Antônio Castilho, n° 169, com toda documentação solicitada em edital. Não há previsão de cobrança de taxa de inscrição para participar do processo seletivo. Etapas do processo seletivo Prefeitura de Carlinda Os inscritos serão avaliados por meio de duas etapas: prova escrita e prova de títulos. As provas objetivas e descritivas, possuem caráter eliminatório e classificatório, e estão previstas para serem aplicadas no dia 13 de setembro de 2020, na Escola Municipal Manoel Bandeira. A etapa de prova de títulos levará em conta os seguintes critérios: Doutorado: 20 pontos;

Mestrado: 18 pontos;

Especialização: 16 pontos;

Bacharel em nutrição: 15 pontos;

Cursos realizados na área de alimentação escolar: 1 ponto (por cada 40 horas);

Publicação de artigos na área: 1 ponto por artigo;

Responsável por cursos e/ou palestras na área de alimentação escolar: 1 ponto.

Mais informações

O processo seletivo terá validade de um ano. Para demais informações, sobre a realização deste processo seletivo, leia com atenção o edital disponível no site da Prefeitura.

Veja também sobre Carlinda processo seletivo nutricionista Mato Grosso Voltar + Regional