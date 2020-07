Regional 08/07/2020 18:28 Hospital de Colíder substitui camas utilizadas no tratamento de pacientes com covid19 A Justiça do Trabalho em Mato Grosso e o Ministério Público do Trabalho destinaram 143 mil reais para o Hospital de Colíder. O dinheiro foi usado para substituir camas hospitalares e garantir atendimento adequado aos pacientes infectados pelo novo coronavírus. Foram adquiridas oito camas elétricas e sete simples, segundo a diretora da unidade, Mírian Moreira. Ela explica que essa aquisição vai contribuir muito neste momento em que Mato Grosso enfrenta a pandemia. “Agora nós podemos substituir as camas antigas que a gente já tinha disponibilizado na área da covid. Elas estão sendo usadas desde o primeiro caso da doença registrado este ano, em março", disse. Ouça esta matéria em áudio Conforme Miriam Moreira, as camas serão úteis mesmo após a pandemia. Quando o fluxo de pacientes com covid-19 for reduzido, as camas elétricas vão compor os leitos da UTI adulto e as mais simples irão para a clínica específica de cirurgia. A diretora da unidade ressaltou ainda a importância dessa parceria para toda a região atendida pelo hospital: "Só temos a agradecer a parceria da Justiça do Trabalho com esse projeto que veio nos ofertando a doação dessas camas para atribuição dos nossos leitos para atendimento da covid, suspeitos ou confirmados da doença na nossa região". A destinação de recursos segue as recomendações publicadas pela corregedoria do TRT de Mato Grosso e pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Ambos orientam que os valores sejam disponibilizados para a promoção de ações afirmativas com foco em medidas de combate ao vírus causador da crise de calamidade pública. Todas as destinações feita pela Justiça do Trabalho, em parceria com o MPT, relacionadas com a covid-19, podem ser conferidas no menu “Covid-19: Atos, Notícias e Produtividade” do site do TRT de Mato Grosso.

