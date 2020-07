Nova Monte Verde: Melhor Idade recebe suporte domiciliar neste período de pandemia

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV da Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Cidadania de Nova Monte Verde neste momento de pandemia têm dado continuidade aos atendimentos aos idosos, focando em prevenção de risco social e o desenvolvimento da autonomia de sociabilidade dos idosos contribuindo para um processo de envelhecimento ativo e saudável.

Em decorrência a pandemia, medidas de prevenção ao covid-19 estão sendo tomadas e com isso novas estratégias de ações estão sendo desenvolvidas para atingir o público. Em meio todas as medidas de prevenção, a equipe está desenvolvendo estratégias para manter o SCFV ativo com ações dentro de casa. A tecnologia vem como aliada, através de grupos de whatsapp, idosos se mantem conectados com a equipe. A equipe está realizando vídeos com conteúdo orientativo/preventivo e que provoca o grupo a se manter em movimentação de forma positiva, no contexto físico e emocionalmente. O serviço é de caráter preventivo no processo de valorização e reconhecimento.

No decorrer desta semana a equipe do SCFV atendeu o Grupo de Idosos Bem-Estar, conhecidos como o grupo mais animado de Nova Monte Verde, que tradicionalmente adora um passeio, em tempos de pandemia e prevenção a grupos de risco, se deparam com a regra número 1, Fica Em Casa. A ação alcançou em torno de 82 idosos. A equipe efetivamente realizou visitas domiciliares com as devidas medidas de prevenção entregando quitutes juninos, reforçando a necessidade de se manterem em casa, a importância de interagir de forma preventiva ressaltando a importância de cada um no grupo.

Para auxiliar no desenvolvimento das atividades, a equipe gravou vídeos com a proposta de exercícios para idoso fazerem em casa na quarentena com objetivo de reforçar a importância dos cuidados preventivos. A série de exercícios busca fortalecer a musculatura, trabalhar o sistema cardiovascular, equilíbrio e contribuir na produção de hormônios de disposição. Novos materiais são desenvolvidos com temática de qualidade de vida em tempo de pandemia.

A psicóloga Bruna Rodrigues reforça a população que “em tempo de pandemia e distanciamento social, temos que olhar com mais cuidado para o contexto de isolamento mais saúde mental. O processo de interação e cuidados deve ser readaptados”. A orientadora social do SCFV do Grupo Bem-Estar, Marlene Kelm, ressalta com o grupo nas interações “Não podemos deixar essa pandemia tirar nossa alegria”.