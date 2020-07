Após denúncia, polícia de Aripuanã recupera caminhão furtado

Um caminhão furtado dias atrás na cidade de Ariquemes, no Estado de Rondônia foi localizado na tarde desta quarta-feira (08), no setor de chácaras em Aripuanã. De acordo com a Polícia Militar o dono do veículo entrou em contato via 190, relatando que recebeu informações que seu caminhão estaria na frente de um antigo prédio do laticínio, no setor chácaras.

De posse das informações a guarnição da Polícia Militar com a poio dos policiais da Policia Civil, que ao chegar à localidade da denuncia, foi contatado a veracidade dos fatos. Os policiais entraram em contato com o Departamento de Policia Civil de Ariquemes e que após checagem do veículo no Infoseg, o mesmo constava com roubo/furto, através de Boletim de Ocorrência (BO), desde o dia 08 de junho de 2020.

Na ação ninguém foi detido. O caminhão foi apreendido e levado para o pátio da Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Aripuanã, que ficará responsável por apurar o caso. O dono do caminhão Josué da Silva Xavier, já foi informado da recuperação do Mercedes Benz de cor vermelha, modelo- 2423 e providenciara a busca do veiculo.