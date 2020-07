Regional 10/07/2020 10:53 diariodecuiaba.com.br MT - Menina de 2 anos toma querosene e morre por falta de UTI Sicom/Prefeitura A falta de vaga em uma UTI em Cuiabá faz mais uma vítima fatal. Policiais da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) fizeram a liberação do corpo e abriram inquérito para investigar a morte de uma menina de dois anos. A criança, nascida na Venezuela, filha de um casal de venezuelanos, ingeriu querosene. Ela foi levada às pressas para a Policlínica do bairro Planalto, mas acabou morrendo. Os médicos avaliaram a situação da criança como "grave". Tentaram uma vaga numa Unidade de terapia Intensiva (UTI), mas a menina não resistiu a longa espera e morreu na madrugada de quarta-feira (8). O caso aconteceu no final da tarde de terça-feira (7), na casa da família, no bairro Jardim Itamaraty, em Cuiabá. Uma equipe da Polícia Militar foi até a região e recebeu a informação de que a menina havia ingerido uma substância tóxica. Ela chegou a ser socorrida pelos pais, que a encaminharam até a unidade de saúde. Os pais da menina contaram à PM que estavam em casa, quando filha foi até a cozinha, alcançou um vidro com querosene e bebeu de maneira inocente.

