Regional 11/07/2020 06:00 G1MT Sinop: Diretor de escola morre com Covid-19 enquanto aguardava vaga em UTI O professor Ronaldo Teodoro, de 50 anos, morreu nesta sexta-feira (10) com Covid-19 em Sinop, a 503 km de Cuiabá. Ele estava aguardando uma vaga em uma UTI, mas não conseguiu a tempo. Ele foi internado na segunda-feira (6), com os sintomas da doença. O quadro dele se agravou e nessa quinta-feira (9), logo após conseguir uma vaga em um hospital particular da cidade, o diretor sofreu uma parada cardiorrespiratória. O professor Ronaldo Teodoro, de 50 anos, morreu nesta sexta-feira (10) com Covid-19 em Sinop, a 503 km de Cuiabá. Ele estava aguardando uma vaga em uma UTI, mas não conseguiu a tempo. Ronaldo era diretor da Escola Estadual Professora Edeli Mantovani, em Sinop. Lecionava na rede pública de ensino regular e também em universidades do município. Ele foi internado na segunda-feira (6), com os sintomas da doença. O quadro dele se agravou e nessa quinta-feira (9), logo após conseguir uma vaga em um hospital particular da cidade, o diretor sofreu uma parada cardiorrespiratória. Ele estava sendo transferido quando passou mal e não resistiu, na madrugada desta sexta-feira (10). A Câmara Municipal de Sinop lamentou, por nota, a morte do diretor. "Por onde passou deixou bons rastros, que lhe renderam respeito e admiração pelos seus discentes. Agora, com sua passagem, deixará saudades aos que o conheceu", diz trecho. Mato Grosso já registrou mais de 26 mil casos de Covid-19 e 961 mortes pela doença, até essa quinta-feira (9).

