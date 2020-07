Regional 12/07/2020 08:19 Assessoria de Imprensa FUNCIONA: Em três dias, 41 comércios de Sinop foram notificados Foto: Divulgação As ações da Prefeitura de Sinop e Forças de Segurança na fiscalização de estabelecimentos comerciais quanto ao descumprimento dos decretos municipais seguem em Sinop. Em três dias, 41 comércios receberam notificação para se readequarem em relação às medidas de prevenção e disseminação do novo coronavírus. O balanço compreende o intervalo de segunda-feira (06) a quinta-feira (09). No mesmo período, a Guarda Municipal recebeu 79 ligações, entre pedidos de orientação e denúncias. As equipes, ainda, intensificaram os trabalhos após as 21h para fiscalizar estabelecimentos que se mantêm abertos e, após às 22h, a atuação é em favor ao toque de recolher. As forças também verificaram as chácaras de lazer que, ultimamente, têm sido opção para as pessoas se reunirem em festas, o que fere, também, as normas decretadas sobre horários e aglomeração de pessoas. Além da operação conjunta que reúne, Guarda Civil Municipal, Procon, Vigilância Sanitária, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar em um só comboio e destino, a ação de fiscalização é realizada de forma isolado por todos os entes que percorrem ruas e estabelecimentos do município durante sua rotina diária. As empresas estão sendo cobradas, notificadas e, em caso de necessidade, autuadas pelo uso da máscara facial, aglomeração e disposição do álcool em gel.

