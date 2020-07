Regional 12/07/2020 14:14 TÉO GOMES - DIARIO DE CUIABA Em 24h, PRF apreende quase uma tonelada de maconha em MT Em 24 horas, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam e retiraram de circulação quase uma tonelada de maconha dando entrada no Estado de Mato Grosso. O veículo Toyota Etios, com placa de Campo Grande (MS), dirigido por uma mulher de 32 anos, era o "batedor" de um Fiat Toro, também com placa da capital sul-mato-grossense, dirigido por um homem de 30 anos. Era ele quem transportava um dos maiores carregamentos de maconha apreendido neste ano em Mato Grosso: 514 quilos de maconha. A mais de meia tonelada de maconha foi apreendida no final da tarde de sábado (11), durante um trabalho que vem sendo feito pela Inteligência da Polícia Rodoviária Federal, dentro da "Operação Portas Fechadas". Os dois carros, que estavam com dois passageiros de 21 e 43 anos - trafegavam na altura da cidade de Rondonópolis (212 km ao Sul de Cuiabá), quando foram abordados. Os policiais rodoviárias federais comprovaram a ligação criminosa entre os ocupantes dos dos dois carros com as apreensões de seus respectivos aparelhos celulares, com ligações de voz e mensagens. Na revista aos dois carros, os federais descobriram que, na carroceria do Fiat Toro, havia 566 tabletes da droga, pesando 514 quilos de maconha. Os dois motoristas - a mulher na Toyota como batedora, e o homem Fiat Toro como "mula" (pessoa paga para transportar droga) acabaram confessando que a droga saiu de Campo Grande (MS) e tinha Cuiabá como destino. Os quatro acusados foram transferidos para a sede da Polícia Federal de Rondonópolis, onde foram autuados em flagrante em crimes de tráfico de droga e associação para o tráfico. GRANDES PREJUÍZOS - Os agentes da PRF deram dois grandes prejuízos às organizações criminosas, com duas grande apreensões de drogas nas últimas 24 horas. A primeira apreensão aconteceu na noite de sexta-feira (10). O PRFs apreenderam uma carga de 343,6 quilos de maconha na mesma região. Um carregamento saiu da cidade de Ponta Porã e o outro, de Campo Grande. No último dia 5, Polícia Rodoviária Federal apreendeu 424,5 kg de pasta base de cocaína, na BR-163, em Nova Mutum (265 km ao Norte de Cuiabá) Através de policiamento orientado pela inteligência, a PRF abordou dois veículos que trabalhavam em conjunto para realizar o transporte da droga. Um deles era uma Chevrolet/S10, com placas de Belo Horizonte (MG), conduzida por um homem de 66 anos, que atuava como batedor. O outro veículo, uma Toyota/Hilux, com placas de Uberlândia (MG), conduzida por um homem de 30 anos e que estava carregada com 410 tabletes da droga. Em ambos veículos, foram encontrados rádios transmissores para comunicação durante o trajeto. Em 2020, a PRF em Mato Grosso já apreendeu quase dias2 toneladas de cocaína. Somente nessa apreensão, a polícia causa um prejuízo de mais de R$ 53 milhões aos cofres do narcotráfico.

