Regional 13/07/2020 11:15 Redação I Nativa News Assistência Social de Nova Monte Verde promove integração ao mercado de trabalho Foto: Divulgação A Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania de Nova Monte Verde garantiu mais uma vez a promoção da integração de trabalho na última sexta-feira (10) com a realização do Balcão de Emprego com 150 vagas para o comércio local. O Balcão de Emprego, além de ser um dos objetivos da Política de Assistência Social, foi uma iniciativa da secretaria executada pela equipe de Proteção Social Especial e Básica do Centro de Convivência de Assistência Social – CRAS em parceria com empresas e comércios locais. Segundo a psicóloga do Departamento de Proteção Social Especial, Bruna Rodrigues dos Santos, “espera-se com essa proposta alcançar resultados como diminuir o índice de desemprego e informalidade no município; fortalecer a função protetiva da família, contribuindo na melhoria da qualidade de vida; prevenir a ruptura dos vínculos familiares e comunitários, possibilitando a superação de situações de fragilidade social vivenciadas e promover aquisições sociais e materiais às famílias, potencializando o protagonismo e a autonomia das famílias e comunidades.” Além do Balcão de Emprego, o departamento promove ações que visam potencializar de maneira prévia e pontual os usuários que se encontram disponíveis para o mercado de trabalho que buscam os serviços ofertados pela Assistência Social, bem como encaminhar tais pessoas com um preparo inicial a fim de compor adequadamente o quadro de pessoal dos parceiros em questão. Espera-se com essa iniciativa diminuir o número de usuários em situação de desemprego, bem como suprir as vagas disponíveis no mercado de trabalho local evitando rotatividade e mão de obra oriunda de outras localidades, valorizando assim, a mão de obra local.

