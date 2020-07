Regional 14/07/2020 06:46 CircuitoMT Juara: Idoso morre carbonizado ao tentar controlar incêndio em casa Show de Notícias Um homem de 67 anos, identificado como José Trajano Filho, morreu carbonizado na manhã deste domingo (12), na região central do município de Juara. Ele tentava controlar um incêndio que tinha atingido a residência onde morava, mas não conseguiu deixar o local e acabou sendo consumido pelas chamas. Segundo as primeiras informações, a vítima estava sentada em frente ao imóvel quando, por volta das 10h, foi comunicado pela vizinha que a parte dos fundos da casa tinha pegado fogo. Assustado, o homem foi até o local para apagar o incêndio, mas as chamas estavam muito intensas. A estrutura da casa era de madeira e isso teria contribuído para o crescimento das labaredas. Ele tentou sair do local, mas foi impedido pelo fogo. Os moradores da região tentaram ajudar, mas não tiveram sucesso. A Polícia Militar foi acionada e solicitou caminhões-pipas para combater o incêndio. Foram necessários três veículos carregados para conter o fogo. O local foi isolado pela Polícia Civil, que fez a retirada do corpo e deu início aos trabalhos de investigação para apurar o que teria causado o acidente.

