Regional 14/07/2020 11:34 PRF apreende ouro extraído de garimpo, em Pontes e Lacerda No veículo foi encontrado maquinário para encontrar metais preciosos A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu 4 homens, ao encontrar ouro extraído de garimpo com um deles, nessa segunda-feira (13), em Pontes e Lacerda. Por volta da 17h, em fiscalização na BR-174, a equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) abordou o veículo GM/Celta, de cor prata, placas de Cuiabá e conduzido por um homem de 51 anos. O veículo era ocupado por outros 3 passageiros (26, 54 e 37 anos), todos com vestimentas sujas. Ao realizar a busca no veicular, os PRFs encontraram maquinário para encontrar metais preciosos e após busca pessoal foram encontrados 9 gramas de ouro in natura escondido na bota de um dos passageiros. Questionados sobre a origem do minério, afirmaram que haviam saído há pouco do garimpo e iriam dividir o ouro entre os quatro ocupantes do automóvel. A ocorrência foi encaminhada para Polícia Civil de Pontes e Lacerda

