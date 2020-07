Regional 15/07/2020 15:33 Violenta colisão entre carros deixa um ferido na lateral da BR-163 em Peixoto de Azevedo O acidente envolvendo um Hyundai HB20 azul, com placas de Guarantã do Norte Foto Por: Divulgação O acidente envolvendo um Hyundai HB20 azul, com placas de Guarantã do Norte, e um Fiat Strada branco ocorreu, há pouco, numa rua na lateral da rodovia federal, na região do bairro Santa Isabel, em Peixoto de Azevedo (197 quilômetros de Sinop). O condutor do HB20 ficou ferido e foi encaminhado por uma ambulância ao Hospital Regional para passar por avaliação médica. Não há confirmação se o outro motorista teve ferimentos. A versão investigada é que o condutor do HB20 teria tentado fazer uma conversão para esquerda quando foi atingido na lateral pela Strada. Uma GM S10 que estava estacionada também foi atingida. Uma equipe da Polícia Militar esteve no local para registrar o acidente e apontar as responsabilidades pela colisão. Os dois carros ficaram completamente danificados. Já a caminhonete teve danos na parte de trás.

Voltar + Regional