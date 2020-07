Silvano lança desafio e Fávaro corresponde: >>sou parceiro da agricultura familiar>>

O secretário de Estado de Agricultura Familiar (SEAF), Silvano Amaral se reuniu com o senador Carlos Fávaro nesta terça-feira, 14.07, em Cuiabá, para dar continuidade aos projetos que visa a estruturação da Agricultura Familiar em Mato Grosso. Com a posse no senado, Fávaro que tem origem na agricultura familiar, pretende intensificar seu trabalho no atendimento ao setor. Um dos exemplos de sua atuação foi o trabalho articulado pelo senador quando garantiu o repasse de R$ 4,8 milhões junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para a aquisição de 42 patrulhas mecanizadas.

Durante a reunião, Fávaro enfatizou que pretende atuar diretamente em parceria com a Secretaria de Estado de Agricultura Familiar (SEAF), no sentido de garantir o suporte financeiro e a articulação política necessária para a implementação de outras ações, como o fortalecimento da assistência técnica aos produtores e a garantia de acesso à água com a perfuração de poços artesianos.

“Sou filho da agricultura familiar, e essa é minha origem. Não me canso de dar exemplos do quanto a agricultura familiar pode ser tanto ou mais rentável que a produção empresarial. O agricultor precisa apenas de um pequeno incentivo para sua produção alavancar, depois ele anda sozinho. O produtor é raçudo, ele não quer depender do assistencialismo do Estado, ele precisa só do arranque para avançar. Já articulamos ações importantes para o fortalecimento do setor, e quero voltar a atuar diretamente, com a SEAF. Tenho diversos exemplos de produção, inclusive aplicados em outros estados, e quero trazer isso para Mato Grosso”, afirmou Fávaro.

Segundo Silvano, uma frente de trabalho envolvendo técnicos da SEAF, Metamat (Companhia Mato-grossense de Mineração) e Funasa (Fundação Nacional de Saúde) está debruçada na construção de um projeto que contemple a abertura de novos poços e a redução nos custos para a execução das obras. A meta é garantir que o Governo do Estado possa zerar a demanda por poços artesianos estimada em mais de 1.000 solicitações.

“Mato Grosso é um estado continental. Aqueles que não têm a oportunidade de percorrer o Estado, e conhecer as diferentes realidades, se quer imaginam a condição de extrema miséria que muitos agricultores familiares têm sobrevivido nos rincões do estado. São famílias penalizadas ao longo dos anos, principalmente pela implantação irresponsável e desordenada de muitos assentamentos. Recentemente conheci os Assentamentos Brilhante, Araras e Sol em Pontal do Araguaia, exemplo das dificuldades vividas pela falta d´água. Quando o terreno não é pedregoso, a água é subterrânea e salobra, extremamente salgada. São distorções que precisam ser reparadas”, defendeu Silvano Amaral, secretário da SEAF.

Além da parceria para o acesso à água, o senador também sinalizou com a garantia de recursos para a expansão do programa de calcário destinado à renovação das pastagens. A ação impacta diretamente na atividade leiteira, ligada à agricultura familiar e que tem recebido investimentos robustos do Governo do Estado para a melhoria genética do rebanho e aumento da produção. A regulamentação para produção de peixes exóticos, como a tilápia, também chama a atenção do senador, que aponta para um futuro bastante promissor na piscicultura em Mato Grosso.

Também participaram da reunião o empresário e coordenador do Escritório do senador Carlos Fávaro em Mato Grosso, Eduardo Moura, e o Assessor Especial da Secretaria Adjunta de Relação com os Municípios, da Casa Civil, Renancildo França.