Regional 18/07/2020 11:23 Reporter MT MT - Homem posta fotos íntimas de ex em sites de sexo e redes sociais Foto: Reprodução Uma jovem de 21 anos, que não teve o nome divulgado, registrou uma denúncia contra seu ex-marido, um homem de 27 anos, que estaria divulgando imagens íntimas dela nas redes sociais e sites de pornografia. A vítima procurou a Polícia Civil na quarta-feira (14), em Barra do Garças (520 km da Capital). A jovem tomou ciência do crime por meio de um amigo, que mostrou para ela que o ex-marido estava expondo sua imagem na internet. As fotos foram tiradas quando a vítima era casada com o agressor, e com o fim da relação o homem passou a espalhar o conteúdo. O registro da denúncia foi confirmado pela Polícia Civil. Conforme apurou o , o fim do relacionamento é recente, e o agressor não aceitou a situação, querendo vingança. A vítima teria se divorciado por sofrer violência física e psicológica por parte do ex-companheiro e pretende representar criminalmente essas acusações. A Polícia Civil está investigando os crimes de oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender, ou expor à venda, distribuir, publicar, ou divulgar, por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática, ou telemática, fotografia, vídeo, ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável.

