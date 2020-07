Regional 18/07/2020 12:45 Detran retoma atendimento ao público em mais 12 municípios de MT Sede do Detran-MT em Cuiabá — Foto: Assessoria O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) vai retomar o atendimento ao público, por agendamento, a partir da próxima segunda-feira (20), em mais 12 municípios: Rosário Oeste, Diamantino, Poxoréo, Água Boa, Alto Garças, Cláudia, Terra Nova do Norte, Marcelândia e Confresa, Araputanga, Comodoro e Aripuanã. As unidades do Detran serão reabertas após esses 12 municípios terem a classificação de risco de contágio do novo coronavírus rebaixada para moderada ou baixa, conforme o último boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT), divulgado na quinta-feira (16), com o panorama da situação epidemiológica da Covid-19 em Mato Grosso. No último dia 13 de julho, o Detran também retomou o atendimento presencial nas unidades da autarquia das cidades de Alto Araguaia, Dom Aquino e Juína. Permanecem com o atendimento presencial suspenso temporariamente unidades do Detran de 41 cidades, incluindo todas as unidades de Cuiabá e Várzea Grande, por continuarem na classificação de risco muito alto e alto risco de contágio do novo coronavírus, conforme o boletim informativo da SES-MT. Em Cuiabá continua fechada a sede, os Núcleos de Atendimento do Shopping Estação, Goiabeiras Shopping e Galeria Itália. Também segue fechada a unidade do Detran localizada no Várzea Grande Shopping. O prazo de suspensão do atendimento nas unidades será atualizado conforme a divulgação do Boletim Informativo da Secretaria Estadual de Saúde com a classificação de risco de contágio do vírus nos municípios mato-grossenses. Por isso, o Detran-MT informa que não irá realizar novos agendamentos para atendimento nessas cidades, até a reabertura dessas unidades. Canal para informações Durante o período de suspensão do atendimento presencial em boa parte das unidades do Detran no estado, o cidadão pode obter informações e esclarecer dúvidas sobre os procedimentos e serviços do Detran-MT através do e-mail: disquedetran@detran.mt.gov.br Prazos suspensos Conforme a Resolução n° 782 de 18 de junho de 2020, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), continua valendo a suspensão do prazo para os seguintes serviços: Transferência de propriedade do veículo;

Emplacamento por mudança de cidade ou município;

Primeiro emplacamento veicular; Prazo de validade indeterminado da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e Permissão para Dirigir (PPD), para os motoristas que estão com o documento vencido desde o dia desde o dia 19 de fevereiro de 2020. Já quanto à primeira habilitação, o prazo do processo, que tem validade de 12 meses (01 ano), foi prorrogado por mais 180 dias (06 meses), conforme estipulado na deliberação n° 185 de 19 de março de 2020 do Contran. Vale ressaltar que os processos de habilitação que tiveram a prorrogação do prazo por mais 180 dias são aqueles que venceriam a partir de 21 de março de 2020, e vão ficar ativos no Detran e demais órgãos executivos de trânsito. Serviços online O Detran orienta a população que verifique se o serviço que deseja está disponível de forma digital, no site da Autarquia (www.detran.mt.gov.br) ou pelo aplicativo MT Cidadão. Através do site ou pelo aplicativo, podem ser feitas a solicitação da segunda via da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), troca para a CNH definitiva, solicitação da Permissão Internacional para Dirigir (PID), além da emissão de taxas como o IPVA, Seguro DPVAT e multas, consulta a informações de veículo, informações de condutor, resultado de Recurso de Infração, Certidão Negativa de Multa, emissão da Certidão de Condutor, validar documentos e Certidão de Propriedade. Impressão do Licenciamento Um dos serviços disponíveis online é a impressão do Licenciamento Anual de Veículos, que pode ser feito em papel A4, em qualquer lugar em que o cidadão tenha acesso à impressora e a internet. O serviço foi autorizado pelo Denatran e disponibilizado pelo Governo do Estado no site do Detran-MT e pelo aplicativo MT Cidadão. O documento em papel A4 tem o mesmo valor jurídico do conhecido “verdinho”, que era impresso em papel moeda. Emissão de CNH Mesmo com o fechamento temporário em razão da pandemia do novo coronavírus, o Detran-MT continua emitindo a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) aos condutores que solicitam o documento via aplicativo MT Cidadão. O documento é enviado pelos correios no endereço cadastrado junto ao Detran-MT ou na unidade escolhida pelo condutor, podendo, neste último caso, ser retirado pelo mesmo assim que a unidade for reaberta para atendimento ao público.

