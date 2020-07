Regional 20/07/2020 05:14 Greyce Lima | Secom - MT PM flagra suspeito furtando e vendendo gado do patrão em Mato Grosso Foto: Divulgação Em Vila Rica, a Polícia Militar flagrou o funcionário de uma fazenda comercializando o gado que havia furtado da propriedade que trabalhava, na noite de sábado (18), na zona rural. Os policiais recuperaram 10 cabeças de gado que já estavam em um caminhão. O motorista do veículo e o caseiro da fazenda foram presos por crime de furto. Os dois homens (69 e 32 anos) foram detidos em flagrante pela PM às 19h45 da noite de sábado. A polícia chegou até os suspeitos após ser acionada pela vítima que é proprietária da fazenda e informou que o caseiro que trabalha para ele estava furtando seu gado. A vítima disse ainda que havia conseguido a localização do caminhão com os seus animais. Os policiais iniciaram as buscas e flagraram o caminhão com 10 cabeças de gado sendo conduzido por um dos suspeitos. O motorista do veículo alegou que estava levando os animais para a fazenda de uma mulher (já identificada pela PM ) e que não tinha a documentação da procedência do gado. No momento da abordagem, o motorita recebeu a ligação do caseiro informando que estava esperando o caminhão na saída da cidade, para mostrá-lo aonde seria descarregado o gado. De imediato, os policiais se dirigiram ao local e o suspeito foi preso em flagrante. Na abordagem, o caseiro confessou que havia furtado e que já havia vendido os animais do seu patrão. O homem relatou ainda que vendeu todo o gado para uma mulher e que recebeu dela três cheques bancários que seriam descontados na segunda – feira (20). O gado e o caminhão foram apreendidos. A mulher apontada pelo suspeito foi identificada, os policiais chegaram de ir até a propriedade dela, mas não havia ninguém no local. O motorista e o caseiro foram conduzidos à delegacia por furto.

