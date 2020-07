Regional 20/07/2020 12:27 Para comemorar 40 anos, Gisele Bündchen quer plantar 40 mil árvores em Mato Grosso Foto: Reprodução / ISA A top model Gisele Bündchen comemora 40 anos nesta segunda-feira (20), e escolheu um presente especial: a plantação de pelo menos 40 mil árvores na região das bacias dos Rio Xingu e Araguaia, em Mato Grosso. Para isso, conta com a parceria da Rede de Sementes do Xingu e o Instituto Socioambiental (ISA). A iniciativa, chamada “Viva a Vida”, foi uma ideia da modelo, embaixadora da boa vontade para o meio ambiente pela ONU. "A minha relação com o Xingu começou em 2004, quando visitei pela primeira vez uma aldeia indígena, pois queria entender como aquelas comunidades viviam da natureza. Foi neste momento que vi de perto os problemas que eles vinham enfrentando devido ao desmatamento e à poluição dos rios e senti que precisava fazer algo para ajudar. Desde então, tenho trabalhado em causas para preservação da natureza", conta Gisele.

A primeira vez que Gisele apoiou uma campanha no Xingu foi em 2006. A iniciativa Y Ikatu Xingu, "Salve a Água Boa do Xingu", foi um movimento de responsabilidade socioambiental compartilhada que envolveu produtores rurais, indígenas, agricultores familiares, pesquisadores, organizações da sociedade civil e municípios da região das cabeceiras do rio Xingu, com o objetivo de recuperar e conservar as nascentes e matas de beira de rio.

Como consequência, em 2007 nasceu a Rede de Sementes do Xingu, que hoje se consolidou como a maior rede de sementes do Brasil, viabilizando recuperação de mais de 6,6 mil hectares de áreas degradadas na região das bacia do Rio Xingu e Araguaia e outras regiões de Cerrado e Amazônia. A rede também venceu o Ashden Awards 2020, um dos principais prêmios para soluções climáticas no mundo.

De acordo com a assessoria, a coleta das sementes é feita por indígenas, agricultores familiares e coletores urbanos, em sua maioria mulheres. São 568 pessoas com profundo conhecimento da mata que realizam um trabalho cuidadoso de reunir as sementes, beneficiá-las para o plantio e garantir uma fonte de renda.

"Hoje, a pandemia da Covid-19 e a emergência climática mostram que é preciso mais. É preciso colocar mais florestas em pé onde havia devastação, proteger as nascentes dos rios e, assim, fazer voltar a água boa para todos. Água boa para plantar, para colher, para beber e para ter saúde", comenta Rodrigo Junqueira, Secretário Executivo do ISA que participou da criação da campanha Y Ikatu Xingu. Além das mudas e sementes plantadas pelo instituto, Gisele também convida as pessoas a participarem da causa.Os plantios serão feitos com uma mistura de sementes nativas, a "muvuca", com uma técnica de semeadura direta em um solo bem preparado.

