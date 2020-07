Regional 20/07/2020 12:34 Bárbara Sá/RD News Matupa: Após briga com colega de trabalho, rapaz é morto a tiros de espingarda calibre 12 Foto: Reprodução Um rapaz, identificado como Felipe de Souza Garcia, de 27 anos, foi morto a tiros, neste domingo (19), em uma propriedade rural na região da estrada E-60, em Matupá ((a 720 km de Cuiabá). Segundo testemunhas, a vítima teria discutido com um colega de trabalho e em seguida foi atingido por disparos de uma espingarda calibre 12. Conforme o boletim de ocorrência, o principal suspeito está sendo procurado. Ao menos cinco tiros foram efetuados, mas não foi confirmado se todos atingiram Felipe. A Polícia ainda destaca que testemunhas do caso devem nesta segunda (20). O local em que ocorreu o crime fica a cerca de 60 quilômetros da região central da cidade. A Perícia Oficial e Identificação Técnica também foi acionada para fazer as análises necessárias. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Voltar + Regional