Sindicatos rurais de MT distribuem cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade

As ações de solidariedade seguem marcando a pandemia do novo coronavírus em Mato Grosso. A prevenção à Covid-19 tem mobilizado os sindicatos rurais do estado para auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade. Além de adotar as medidas de higiene pessoal e isolamento social para evitar a disseminação da doença, os Sindicatos Rurais de Rondonópolis, Barra do Garças, Tangará da Serra, Cáceres e Matupá abraçaram a campanha “Um por todos e todos contra a Covid-19” da Fundação André e Lúcia Maggi em parceria com o Sistema Famato e demais parceiros.

Famílias que estão em situação de vulnerabilidade serão beneficiadas com as cestas arrecadadas durante a campanha e serão entregues pelos sindicatos. Os organizadores da campanha encaminharam 200 cestas básicas para o Sindicato Rural de Rondonópolis, 150 para Barra do Garças, 200 para Cáceres, 300 para Tangará da Serra e 150 para Matupá.

"É uma corrente do bem em forma de contribuições que se somam aos esforços que todo o setor produtivo rural do estado está fazendo para acolher e atender a sociedade da melhor forma possível neste período de pandemia da Covid-19”, disse o presidente do Sindicato Rural de Matupá e diretor de Relações Institucionais da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Famato), José Luiz Fidelis.

Os sindicatos ficaram responsáveis em identificar as pessoas em situação de vulnerabilidade para receber as cestas e fizeram levantamento das instituições carentes e de cidadãos. O Sindicato Rural de Rondonópolis, em parceria com a Famato e a campanha “Um por Todos e Todos Contra a Covid-19”, arrecadou o total de 510 cestas básicas. Foram contempladas as casas Lar de Nazaré, Francisco de Assis e a Casa Espirita Lar Cristo, Caridade e Amor, além de famílias. “Agradeço a todos que doaram e a todos os parceiros. Estamos fazendo a destinação às famílias que mais estão precisando neste momento, assim como as instituições de caridade do nosso município”, disse o presidente do sindicato de Rondonópolis, Aylon Arruda.

O presidente do Sindicato Rural de Barra do Garças, Eduardo Baroni, parabenizou a iniciativa da Fundação André Maggi, Sistema Famato e todos os parceiros. “O sindicato de Barra do Garças agradece pelas 150 cestas básicas enviadas para atender as famílias de maior vulnerabilidade da região do Araguaia”, disse Baroni.

A presidente do Sindicato Rural de Cáceres, Ida Beatriz, além de agradecer pelas 200 cestas básicas, falou da importância do trabalho de empreendedorismo social como mecanismo de desenvolvimento sustentável para Mato Grosso. “Agradeço à presidente da Fundação André e Lúcia Maggi, Belisa Maggi, por liderar um belíssimo trabalho de empreendedorismo social, e agradeço também ao presidente do Sistema Famato, Normando Corral, e o superintendente do Senar Mato Grosso, Chico Castro, por indicar Cáceres para receber os alimentos”, agradeceu a presidente Ida.

Em Tangará da Serra, além das 300 cestas destinadas pela Campanha “Um por todos e todos contra a Covid-19”, o sindicato rural arrecadou com a campanha “Produtor Solidário”, de iniciativa da própria instituição, a doação de mais de 30 mil quilos de alimentos. As doações partiram de produtores rurais, colaboradores do sindicato, empresários e comunidade em geral. Os alimentos também serão distribuídos para famílias em situação de vulnerabilidade. “Mais uma vez os produtores rurais colaborando com a sociedade”, disse o presidente do sindicato rural, Reck Júnior, que também agradeceu à Fundação André e Lúcia Maggi pelas cestas básicas e parabenizou pela iniciativa.

Para quem quiser contribuir com doações para a campanha, basta acessar o site https://umportodos.org.br/ e doar qualquer valor. Também é possível fazer a doação pelo PicPay (Um Por Todos) ou por transferência bancária direto na conta do Fundo (Banco: Sicredi, Ag: 0810, C/C: 74775-5, Fundação André e Lucia Maggi, CNPJ: 01.832.808/0001-06).