Regional 21/07/2020 06:39 Fabiana Mendes/Olhar Direto Sinop: médico responsável por kit-covid é internado em UTI com suspeita de coronavírus Foto: Prefeitura de Sinop / Revista Saúde Médico e responsável técnico pelos kits-covid em Sinop, Guido Céspedes, de 56 anos, está internado desde domingo (19), em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do Hospital Regional, com suspeita de coronavírus. A Secretaria Municipal de Saúde informou que ele teve seu exame RT-PCR realizado no sábado (18), e aguarda o resultado junto ao Laboratório Central do Estado. Sua esposa também estaria com sintomas, mas faz tratamento domiciliar.

Guido tem histórico de diabetes, pressão alta e obesidade. Seu caso é considerado grave. A prefeita Rosana Martinelli, em nome de todos os servidores, disse que torce para que Guido se recupere rapidamente.

O profissional estava na equipe que seguia protocolo de tratamento médico farmacológico para Covid-19. Cerca de 10 mil kits compostos por hidroxicloroquina, azitromicina, zinco, ivermectina, Aas e ibuprofeno foram disponibilizados para serem entregues sob prescrição médica.

