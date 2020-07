Regional 21/07/2020 07:40 Assessoria de Imprensa PSB Estadual Lançou nome do vereador Mineirinho a Pré Candidato à prefeitura de Nova Monte Verde Foto: Divulgação A direção do partido PSB Estadual garante que o partido terá candidato a prefeitura no município de Nova Monte Verde, o nome apontado pelo partido é o do Vereador Mineirinho que também é presidente da sigla no município e que tem a seu lado diversas lideranças, dentres elas o Vereador Gilberto Cassimiro e a ex vereadora Fernanda Nagel. Mineirinho é vereador por dois mandatos e exerce com muito afinco sua função, fiscalizando, fazendo propostas e buscando recursos. Na eleição de 2012 foi eleito como o segundo vereador mais votado, já em 2016 recebeu a maior votação do pleito e conquistou a primeira cadeira na Câmara Municipal, e durante o mandato sempre aparece bem avaliado de acordo com as pesquisas.

Mineirinho tem o apoio incondicional dos deputados Estaduais Max Russi e Dr Eugênio, ambos do PSB e dos companheiros de sigla no município, para o partido, Mineirinho é o nome certo para liderar o Executivo municipal, pois tem conhecimento no Legislativo, tem formação na área da educação e é conhecedor dos problemas que o município enfrenta, desde à saúde, agricultura, educação, obras e infraestrutura.

